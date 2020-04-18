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غلق الشواطئ والحدائق خلال أعياد شم النسيم بكفر الشيخ

السبت 18/أبريل/2020 - 02:24 م
أرشيفية
أرشيفية
عمرو الشامي
قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، غلق شواطئ مصيفي بلطيم ومطوبس وغلق الطرق المؤدية لهما، وأيضا حظر جميع الأنشطة التجارية بهما ماعدا تجارة المواد الغذائية والبترولية والمستلزمات الطبية، وذلك يومي "الأحد والإثنين" لمنع حدوث تجمعات المواطنين إحتفالات بشم النسيم، مكلفا بتكثيف التواجد الأمني والإداري داخل المدينتين لمنع أحد من دخولهما والتطبيق القرارات بشدة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس "كورونا المستجد".

كما كلف المحافظ، بغلق كافة الحدائق والمنتزهات العامة أمام المواطنين أثناء يومي الأحد والإثنين، لمنعهم من التجمعات والتزاحم إحتفالا بشم النسيم مثلما يحدث كل عام، مع تكليف أفراد الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ القرار وعدم التهاون فيه، وكذلك منع حدوث تجمعات في أي مكان حفاظا علي صحة الموطنين، وخوفا من إنتشار الفيروس.

وأصدر محافظ كفر الشيخ، أوامر لمديريتي الطب البيطري والتموين، بتكثيف جولاتهما في الأسواق لمصادرة السلع الغير صالحة والتأكد من جودة المنتجات وخاصة الأسماك المملحة، وكذلك العمل علي ضبط الأسعار وفض التجمعات علي بعض المحال التجارية.

في السياق ذاته، فقد كلف المحافظ بتكثيف حملات الرش والتعقييم في كافة الشوارع والميادين والأكمنة المرورية والأسواق والموقف العمومية ومحطات السكة الحديد، ودعوة المواطنين بإلتزام منازلهم قدر الإمكان وإتباع كافة تعليمات وزارة الصحة، وذلك من أجل مكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد، والقضاء عليه في أقرب وقت ممكن.

171 إصابة جديدة بكورونا.. و9 وفيات

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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كفر الشيخ بوابة الفجر الفجر الشواطئ والحدائق اصابة بكورونا أعياد شم النسيم

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