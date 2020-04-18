تألق جديد بـ"التعليم عن بعد" لطلبة تربية فنية حلوان

قدم طلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، إبداعات جديدة في مقرر أسس التصميم "النظم البنائية في الطبيعة"، يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، وإشراف الدكتور محمد ياسين، والدكتور محمد عبد الباسط، والدكتور محمد غنيم، والدكتورة ميرفت راسم، والدكتورة إيناس عبد الرؤوف، الدكتورة سارة بدير.

واستخدم الطلاب ابداعاتهم الفنية خلال فترة التعليم عن بعد ورق كانسون، وشفاف، وأقلام رصاص وتحبيرو هدف المقرر إلى توعية الطلاب بالقيم الجمالية فى الطبيعة، وتنمية إدراكهم لنُظمها البنائية، والتدريب على أسس وعناصر التصميم الزخرفي والرقمي من خلال العناصر الطبيعية، بجانب اكساب الطلاب القدرة على توظيف العناصر الطبيعية فى إنتاج تصميمات زخرفية ورقمية تجمع بين القيم الجمالية والوظيفية.

ويقوم المقرر على تعريف الطالب بالعناصر الأولية للتصميم فى الطبيعة مثل (النقطة، الخط، المساحة، الملمس، الظل والنور، الفراغ) وتتبع أنساق وكيفيات تواجدها في الطبيعة، وتحديد العلاقات التشكيلية في عمليات التصميم والطبيعة مثل (التجاور، التماس، التراكب، الشفافيه)، والتعريف بالقيم الجمالية للتصميم الزخرفي والرقمي مثل (الوحده، التنوع، الإتزان، التناسب)، تعدد طرق تجميع العناصر البصرية المتفرقة (كالتقارب، التشابه، الاستمرار، المصير المشترك، الإغلاق)، والتمييز بين أسس وعناصر التصميم الزخرفي والرقمي المختلفة.





ويتعرف على الأنساق والنُظم الإيقاعيه لتتابع تفاصيلها، تطبيق مهارات التفكير التصوري وتوظيفها في تطبيقات العملية التصميم، تمييز مفهوم النظام في الطبيعة والقدرة على إبتكار نظم تصميمية متنوعة، تحليل المقارنات والمتشابهات والإختلافات في عناصر الطبيعة، تقنين استخدام أقلام التحبير (بالأبيض والإسود) ومهارات الأداء والتكوين، التعرف على الإمكانيات الجمالية والتشكيلية لبرامج التصميم الرقمي المختلفة، تجربة النظم والتراكيب والعلاقات الفنية في عناصر الطبيعة، ابتكار تصميمات زخرفية ورقمية مستمدة من عناصر الطبيعة، وتعتمد على قيم الظل والنور والأبيض والأسود والملامس وغيرها، تقدير قيمة الطبيعة كمصدر للإبداع، إجادة التدريب على توظيف وسائل التواصل الإجتماعي في العملية التعليمية، استخدام مصادر المعلومات المختلفة للحصول على المعلومات، ممارسة التقييم الذاتي محددًا احتياجاته التعليمية والشخصية.



ويستعرض المقرر عدد من النماذج والأشكال في الطبيعة وماتحتويه من تفاصيل وجزئيات ونظم بنائية متنوعه، والتعريف بعناصر التصميم مثل (النقطه – الخط – المساحه- الملمس – الظل والنور – الفراغ – اللون) وكيفيات تواجدها فى الطبيعه، والتعريف بالعلاقات التشكيلية فى الطبيعة والتصميم مثل (التماس _ التجاور _ التراكب _ الشفافيه _ التصغير _ التكبير _ التكرار _ التداخل)، انتاج تصميمات زخرفية ورقمية قائمة على تطبيقات عمليات التصميم، والتدريب اليدوي والرقمي على رسم ودراسة عناصر منتقاه من الطبيعية، مع التركيز على التدرج فى قيم الظل والنور والمعالجه الملمسيه، والتدريب اليدوي والرقمي على عدد من التمارين داخل المساحات التصميميه المختلفة وفق عدد من العلاقات التشكيليه، والتدريب على المبادئ الجرافيكية والرقمية لبرنامج (الفوتوشوب)، وانتاج تصميمات زخرفية ورقمية قائمة على المبادئ الجرافيكية والرقمية لبرنامج (الفوتوشوب)، والتعريف بأساليب تحوير وتبسيط المفردات الطبيعيه وطرق معالجة أسطح هذه المفردات (مثل المعالجات الملمسيه والمعالجات الظليه) وتطبيقاتها على برنامج الفوتوشوب.





والتدريب على توظيف الشبكيات الهندسية لانتاج تصميمات زخرفية ورقمية، ودراسة القيم الجماليه للتصميم الزخرفي والرقمي مثل (التنوع والوحده والإتزان والتناسب) من خلال استلهام تطيبيقات من الطبيعة، وعمل تدريبات وتكوينات مبتكرة تعكس ذلك الفهم والإستيعاب، والتدريب على معالجات العناصر الطبيعية على برنامج (الفوتوشوب)، والتدريب علي الصياغات التشكيلية المختلفة للتكوينات الزخرفية والرقمية في المساحات التصميميه بحيث تتحقق القيم الجمالية (التدريب على صياغة العناصر داخل مساحات هندسيه وتكوينات زخرفيه مبتكره)، إبداع عدد من التصميمات الزخرفية والرقمية المبتكرة بالأبيض والأسود تؤكد على اختيار وانتقاء العناصر الطبيعيه، وتحليل النظم البنائية التى بُنيت بمقتضاها، وتكاملها فى التكوين الزخرفي والرقمي.





اعادة التوزيع لتحقيق قيم التصميم وابتكار نظم حركيه وإيقاعيه مختلفة، وتنفيذ تلك التصميمات ببرنامج الفوتوشوب، والتركيز على الأحبار الأبيض والأسود فقط داخل التكوينات، اختبار عملى علي ما سبق دراسته أثناء العامٍ.

