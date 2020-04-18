احتفالًا بأعياد الربيع.. عمر خيرت مفاجأة مبادرة وزارة الثقافة الالكترونية على اليوتيوب غدًا

تبث وزارة الثقافة عبر قناتها الالكترونية علي يوتيوب ضمن مبادرة "خليك في البيت الثقافة بين ايديك" في التاسعة مساء الأحد ١٩ ابريل سهرة مع الموسيقار عمر خيرت تتضمن مجموعة من مؤلفاته الموسيقية التي قدمها عبر مشواره الفني منها: "العرافة والعطور الساحرة ، هى دى الحياة ، فى هويد الليل ، زى الهوا ، فيها حاجة حلوة ، اعدام ميت ، الخواجة عبد القادر ، عارفة ، قضية عم احمد ، انت المصرى ، البخيل وانا ، ١٠٠ سنة سينما" وغيرها.

يعقبه العرض المسرحى فراجيل نتاج ورشة ارتجال على مسرحية حوارات معفرتة للكاتب الفرنسى لوران ديبيار ، رؤية وإعداد وكتابة مسرحية وأداء محمد فهيم وأمير صلاح الدين الذى قام ايضا بالإخراج ، ديكور ندى عبد المجيد وعمر رأفت ، مساعد مخرج أميرة عبد الرحمن ، مخرج منفذ محمد حبيب ويضم عدة مشاهد تتناول قضايا وافكار متنوعة .