هولندا تعلن عن 142 وفاة و1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بأن السلطات الصحية في هولندا أعلنت عن 142 وفاة و1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق قد أعلنت السلطات الصحية في هولندا، تسجيل 1061 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.