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دعاء استقبال شهر رمضان المبارك 2020 | ادعية مكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الأدعية استجابة قبل دخول شهر الصوم Ramadan 2020

السبت 18/أبريل/2020 - 02:18 م
رمضان
رمضان

دعاء استقبال شهر رمضان المبارك 2020 | ادعية مكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الأدعية استجابة قبل دخول شهر الصوم Ramadan 2020

دعاء استقبال شهر رمضان المبارك 2020 | أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المعظم وفي هذا الشهر الكريم تتضاعف الأجور وتنتشر فيه الأجواء الإيمانية وتسمو فيه الأرواح، ويعد شهر رمضان فرصة ذهبية لا تعوض للتوبة، والإقلاع عن الذنوب، وتجديد الإيمان في القلوب.

وفي السطور التالية سنستعرض لكم دعاء استقبال شهر رمضان المبارك 2020، وادعية عن النبي صلى الله عليه وأكثر الأدعية استجابة قبل دخول شهر الصوم.

دعاء استقبال شهر رمضان المبارك 2020
من الدعاء الذي كنا نحفظه عن آبائنا في أول يوم وفي ساعة الإفطار وعندما يبدأ المؤذن في قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، وكان الأب يقول عجلو بالفطور فإنها سنة وادعوا بقلب خاشع فلكل منكم دعوة ويقول "اللهم إني لك صمت، وعليك توكلت وبك آمنت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم

دعاء رؤية هلال رمضان: 
عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: (اللهمَّ أهِلَّه علينا باليُمنِ والإيمانِ والسلامةِ والإسلامِ ربي وربُّك اللهُ).

دعاء صلاة قيام الليل: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجَّد من الليل قال: (اللهم لك الحمدُ، أنت نورُ السماواتِ والأرضِ، ولك الحمدُ، أنت قَيِّمُ السماواتِ والأرضِ، ولك الحمدُ، أنت ربُّ السماواتِ والأرضِ ومَن فيهن، أنت الحقُّ، ووعدُك الحقُّ، وقولُك الحقُّ، ولِقاؤك الحقُّ، والجنةُ حقٌّ، والنارُ حقٌّ، والنبِيُّون حقٌّ، والساعةُ حقٌّ، اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنَبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسرَرتُ وما أعلَنتُ، أنت إلهي، لا إلهَ إلا أنت).

ومن الدعاء المستحب الذي يردده المسلم دائمًا في هذا الشهر مع الاستغفار "اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعفوا عني".

دعاء استقبال شهر رمضان المبارك 2020 | ادعية مكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الأدعية استجابة قبل دخول شهر الصوم Ramadan 2020

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