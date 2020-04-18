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حصاد البورصة .. تداولات البورصة ترتفع الي 17.8 مليار جنيه في أسبوع

السبت 18/أبريل/2020 - 02:24 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

 

 ارتفع إجمالى قيمة التداولات بالبورصة المصرية إلى 17.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.361 مليار ورقة منفذة على 151 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 13.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.465 مليار ورقة منفذة على 137 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 10154.64 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.39% عند مستوى 1097.32 نقطة.
  

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 2.02% مغلقًا عند مستوى 1084.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.53% مغلقًا عند مستوى 11771.14 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.58% ليصل إلى مستوى 695.03 نقطة.
 

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