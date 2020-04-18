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"حارس الجبل" يُعيد صبا مبارك إلى دور البدوية بعد خمس سنوات في رمضان المقبل

السبت 18/أبريل/2020 - 02:35 م
صبا مبارك
صبا مبارك
أحمد رمضان متولي

يشهد السباق الرمضاني المقبل عودة النجمة صبا مبارك إلى دور البدوية بعد خمس سنوات، وذلك من خلال مسلسل حارس الجبل الذي يُعد أحد أضخم الإنتاجات العربية هذا العام، حيث تؤدي فيه صبا دور رمال الفارسة المغوارة التي تنتمي إلى إحدى القبائل في عام سُميّ بعام الموت، شهدت فيه المنطقة جوعاً، وأمراضاً وجفافاً، أدت إلى حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء.

 

ونشرت صبا الإعلان الرسمي للمسلسل على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وعبر الجمهور عن ترقبه الشديد للمسلسل، والذي كشف إعلانه في أجواء من التشويق عن عداوة بين صبا ومنذر الذي قام بضربها، وتمتلك صبا ضمن أحداث المسلسل عدة مهارات منها ركوب الخيل، رمي السهام والخطابة.

 

وتتواجد صبا من خلال حارس الجبل في الماراثون الرمضاني للعام الثالث على التوالى، بعد مسلسليّ عبور (2019)، وطايع (2018)، كما فاز أحدث أفلامها مسافر: حلب – إسطنبول بست جوائز دولية منها جائزة أفضل ممثلة من مهرجان طريق الحرير بأيرلندا، وتشارك في عدة أفلام خلال الفترة المقبلة منها فيلم بنات عبد الرحمن لزيد أبو حمدان والذي تشارك أيضاً في إنتاجه، وفيلم أميرة للمخرج محمد دياب وتأليف الثلاثي محمد وخالد وأميرة دياب، وهو إنتاج مشترك ضخم بين عدة شركات إنتاج عربية، كما أُختيرت صبا كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.

 

حارس الجبل يُعد أحد أضخم الإنتاجات العربية هذا العام، ويشارك صبا في بطولته نخبة من النجوم العرب هم عبد المحسن النمر، منذر رياحنة، خالد القيش، نورا العايق، هبة زهرة ومحمد قنوع، وهو من تأليف حازم فضة، وإخراج الأردني المخضرم سائد الهواري؛ وإنتاج شركة Fortuna Media Production (المنتج ياسر فهمي).

 

ويشهد المسلسل التعاون الرابع بين صبا ومنذر رياحنة بعد مسلسلات مملكة النمل، الاجتياح وطوق الأسفلت، والذي يعد آخر ظهور لصبا في دور البدوية قبل حارس الجبل.

 

 

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