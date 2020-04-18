مقترح باستئناف الدوري الإيطالي في 4 مدن فقط

ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم، وجود مقترح باستئناف بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم في 4 مدن فقط.





ويعاني الدوري الإيطالي من التجميد منذ يوم 9 مارس الماضي حتى الآن بسبب كارثة كورونا، وسط توقعات بأن يتم إستكمال البطولة في شهر يونيو المقبل.





ووفقاً لصحيفة " كوريري ديللو سبورت " الإيطالية، فإن اللجنة الأوليمبية في إيطاليا تدرس فكرة خوض المباريات المتبقية في مدن الجنوب الإيطالي.





وتم ترشيح مدن، نابولي وروما وفلورنسا، بالإضافة لمدينة أخرى، لم يتم الإستقرار عنها حتى الآن.





وأكدت الصحيفة، أن وزارة الصحة الإيطالية أوصت اللجنة الأوليمبية الإيطالية بضرورة خوض المباريات في الجنوب، كونه أقل تضرراً من الشمال من حيث عدد الأصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.





وظهر مقترح في وقت سابق باستكمال المباريات في مدينة روما فقط دون جماهير، إلا أن هذا الحل لا يعد عملياً بشكل كبير.





يذكر أن نصف وفيات فيروس كورونا تقع في إقليم لومبارديا فقط، والذي يضم أندية ميلان وإنتر وأتالانتا وبريشيا.





وتم لعب 26 مباراة من بطولة الدوري الإيطالي حتى الآن، حيث يتصدر يوفنتوس جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الثاني.



