"الزراعة" عن ظهور خفافيش بالقليوبية: "مش غريبة"

عقب الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على ظهور الخفافيش في محافظة القليوبية، وقلق المواطنين منه نتيجة اتهامه بأنه المسئول عن انتقال فيروس كورونا، قائلًا: "مش حاجة غريبة".





وأضاف "القرش"، خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الخفافيش موجودة في مصر منذ زمن، ودائمًا ما تتواجد الخفافيش بأماكن تجمعات الأشجار.





وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه تم رصد مكان به تجمع للخفافيش، وتم عمل إبادة فورية لهم، مشيرًا إلى أن مركز البحوث الزراعية توجه بكافة أجهزته اليوم بالتنسيق مع محافظ القليوبية والمحليات ومديرية الطب البيطري ومديرية الزراعة هناك لدراسة المواقف واتخاذ التدابير اللازمة.





التعامل مع 60% من الخفافيش





وفي سياق آخر، أعلنت الدكتورة أمل العسيلي وكيل الوزارة للطب البيطري بالقليوبية، أنه تم التعامل مع 60% من خفافيش قرية الحزانية، مركز شبين القناطر، فور انتشارها، مشيرة إلى أن الخفافيش ظهرت بمنزل مهجور وهو ملكية خاصة.





وقالت في تصريحات: إن العدد في المنزل ليس كبير، والخفافيش من ضمن الحيوانات الضارة بالزراعة وان التخوفات منها سببه ما يثار بعلاقتها بمرض كورونا المستجد.





وأوضحت أنه سيتم معاينة المكان من قبل لجنة متخصصة، برئاسة أحد المسئولين بمكافحة الطيور الضارة للزراعة، وسيتم القضاء على البقية بالتنسيق مع معهد بحوث وقاية النبات.





ولفتت إلى أنه يتم تطهير كل الأماكن المعنية وغير المعنية في القرى والمدن والشوارع، والطب البيطري لا يعرف إذا كانت هذه النوعية تنقل كورونا أم لا.



