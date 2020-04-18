الليلة.. أوبرا عايدة على يوتيوب وزارة الثقافة

تبث المبادرة الاليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك" فى التاسعة مساء اليوم السبت 18 ابريل على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب احدى اهم ايقونات الفنون الكلاسيكية اوبرا عايدة لفرقة اوبرا القاهرة ومشاركة كل من فرقة باليه اوبرا القاهرة ، أوركسترا اوبرا القاهرة وكورال اوبرا القاهرة ومن اخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل والموسيقى للايطالى العالمى فيردى وكتب نصها الغنائي مواطنه جيسلا نزوني عن قصة عالم الاثار الفرنسى اوجست مارييت التى خلد خلالها انتصار المصريين على الاحباش حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس فى غرام الاميرة الحبشية عايدة بعد اسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذى اكتشف خطتهما وامر بدفن القائد راداميس حياً لاتهامة بالخيانة العظمى لتنتهى الاوبرا باستسلامه فى قبره حيث سبقته اليه عايدة.

يؤدى الادوار الرئيسية السوبرانو ايمان مصطفى‪ فى دور عايدة ، الباص رضا الوكيل في دور رامفيس ، الباص باريتون عبد الوهاب السيد فى دور الملك ، جولي فيظي فى دور أمنيرس ، الباريتون مصطفى محمد فى دور أموناصرو.

يسبقها وفى السادسة مساء مسرحية الاطفال محطة مصر من انتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس تأليف و أشعار محمد زناتى ومن اخراج رضا حسنين وتدور أحداثها حول فتاة تضل طريقها داخل محطة القطارات وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة العرض ويقوم بالاداء الصوتى مجدي فكري ، فاطمة محمد علي ، شادي سرور ، محمد عزت ، فرح حاتم ، شكري عبد الله ، محمد الزناتي ، عادل عثمان ، رضا حسنين ، رفعت ريان ، أحمد النمس ، نادين ، موسيقى حاتم عزت ، ديكورات سمير شاهين ، تصميم عرائس ريم هيبة ونحت عرائس محمود الطوبجي .