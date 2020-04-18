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الدولار في أسبوع.. أداء مستقر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري

السبت 18/أبريل/2020 - 02:39 م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزى المصري عند نحو 15.69 جنيها للشراء و15.79 جنيها للبيع  خلال تعاملات الأسبوع.


 أسعار الدولار في البنوك اليوم 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر
 
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك عودة
 
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.

 
متوسط أسعار الدولار خلال الأسبوع الماضي

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر
 
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع. 


سعر الدولار فى بنك عودة
 
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.

 
أداء الدولار العالمي 
 تأثر أداء الدولار على المستوى العالمي بشكل واضح جراء انتشار فيروس كورونا في عدد من دول العالم، ولكنه لم يكن له تأثير كبير على الدولار في البنوك المحلية.

 وتراجع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني وسط قلق المستثمرين من أن انتشار فيروس ظهر في الصين قد يضر بالسفر والطلب الاقتصادي إلى 109.24 ين، فيما تراجع اليورو 0.23% إلى 1.1027 دولار.

وهبط الجنيه الاسترليني بنسبة 0.33 % أمام الدولار، وانخفض الدولار الكندي نحو 0.13% أمام نظيره الأمريكي. 

 


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