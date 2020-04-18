"تموين الجيزة" توفر 13 منفذ متنقل لبيع السلع الغذائية للمواطنين

نشرت مديرية تموين الجيزة اليوم 13 سيارة محملة بكل احتياجات المواطن من السلع الغذائية، اضافة الي اللحوم المجمدة والطازجة، والدواجن، وكذلك الرنجة.









وقال طلعت حسن – مدير مديرية تموين الجيزة أن المنافذ المتنقلة التي وصل عددها الي 13 منفذ تم نشرها بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان بحي بولاق الدكرور، وحي العمرانية، ومنطقة الطوابق بالهرم، وأشار الي أن السلع تباع للمواطنين بتخفيضات كبير تصل الي 25 %، وأكد أن اسعار اللحوم الطازجة بتلك المنافذ البلدي والضأن والكندوز تباع بتلك المنافذ بـ 90 جنية للكيلو، وأشار الي أن الرنجة بتلك المنافذ تتفاوت أسعارها من 20 إلي 25 % والدواجن (عرض ) اثنين تباع بـ 60 جنية، واللحوم المفروم بـ 60 جنية للكيلو، وأشار إلي وجود تخفيضات كبيرة في اسعار الزيوت، والأرز، والسكر تتفاوت التخفيضات بها ما بين الــ 15 إلي 20%.









يأتي هذا مع قيام الوزارة بتوفير كل احتياجات المواطن من السلع الرمضانية بــ 1800 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية، وكذلك السلاسل التجارية والتي توفر كل احتياجات المواطن من السلع الرمضانية بتخفيضات تتراوح بين 25% الي 30 %، اضافة الي توفير الزيت، والسكر، والارز، الدواجن، واللحوم.