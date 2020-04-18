Advertisements

"تموين الجيزة" توفر 13 منفذ متنقل لبيع السلع الغذائية للمواطنين

السبت 18/أبريل/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
نشرت مديرية تموين الجيزة اليوم 13 سيارة محملة بكل احتياجات المواطن من السلع الغذائية، اضافة الي اللحوم المجمدة والطازجة، والدواجن، وكذلك الرنجة.


وقال طلعت حسن – مدير مديرية تموين الجيزة أن المنافذ المتنقلة التي وصل عددها الي 13 منفذ تم نشرها بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان بحي بولاق الدكرور، وحي العمرانية، ومنطقة الطوابق بالهرم، وأشار الي أن السلع تباع للمواطنين بتخفيضات كبير تصل الي 25 %، وأكد أن اسعار اللحوم الطازجة بتلك المنافذ البلدي والضأن والكندوز تباع بتلك المنافذ بـ 90 جنية للكيلو، وأشار الي أن الرنجة بتلك المنافذ تتفاوت أسعارها من 20 إلي 25 % والدواجن (عرض ) اثنين تباع بـ 60 جنية، واللحوم المفروم بـ 60 جنية للكيلو، وأشار إلي وجود تخفيضات كبيرة في اسعار الزيوت، والأرز، والسكر تتفاوت التخفيضات بها ما بين الــ 15 إلي 20%.


يأتي هذا مع قيام الوزارة بتوفير كل احتياجات المواطن من السلع الرمضانية بــ 1800 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية، وكذلك السلاسل التجارية والتي توفر كل احتياجات المواطن من السلع الرمضانية بتخفيضات تتراوح بين 25% الي 30 %، اضافة الي توفير الزيت، والسكر، والارز، الدواجن، واللحوم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التمون تموين الجيزة التموين اليوم التموين اخبار التموين

أخبار تهمك

شرط وحيد من الأهلي للموافقة على طلب إنبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 21 ساعة

خطة بيريز.. عودة 4 نجوم لريال مدريد والتضحية بـ5

منذ حوالي 3 ساعات

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على سعر فستان عقد قران ياسمين صبري على أبو هشيمة

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يحسم مستقبل كهربا مع الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

حيلة الترجي لخطف كارتيرون من الزمالك

منذ 37 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يصدم حسين السيد بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ يوم

حرب صينية أمريكية.. عمرو أديب يفجر مفاجآت عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موقف فايلر النهائي من ضم كينو

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لقرار إلغاء الامتحانات.. ومصير الفرق النهائية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ أقل من ساعتين

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أماكن بيع اللحوم والدواجن بمنافذ وزارة التموين بعد خفض أسعارها

إقبال شديد من المواطنين على معرض السلع الغذائية المخفضة لمستقبل وطن بميدان الحواتم في الفيوم (صور)

"التموين": 1400 منفذ ثابت ومتحرك لتوفير السلع للمواطنين تزامنا مع رمضان

رئيس جامعة دمنهور لـ"الفجر": نوفر الخضروات واللحوم بأسعار مخفضة للجمهور بمناسبة رمضان (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:15 م

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

09:05 ص

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

11:40 م

فايلر يحسم مستقبل كهربا مع الأهلي

01:46 م

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"