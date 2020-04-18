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الأجانب يستحوذون علي نسبة 23.9% من أجمالي تعاملات البورصة بالأسبوع المنقضي

السبت 18/أبريل/2020 - 02:33 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


كشف التقريرالأسبوعي للبورصة المصرية أن تعاملات المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية ، قد سجلت صافي عمليات بيع  بقيمة 1.46 مليون جنيه، وبنسب استحواذ قدرها 23.9% و بينما سجلت مبيعات العرب نحو 79.8 مليون جنيه بنسبة إستحواذ 5% ، وإستحوذت تعاملات المصريين علي نسبة 71.1%.

وحقق المستثمرين العرب حققوا صافي مبيعات بقيمة 1.35 مليار جنيه، والأجانب بقيمة 5.72 مليار جنيه، منذ بداية العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنقضي، أشار التقرير إلى أن العرب والأجانب سجلوا صافيًا بيعيًّا بقيمة 79.8 مليون جنيه و1.46 مليار جنيه على التوالي، وبنسب استحواذ 5 و23.9% بالترتيب.



وأوضح التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن رأس المال السوقي قد ربح نحو 1.2 مليار جنيه مدفوعة بمشتريات المصريين والتي إستمررت علي مدار أسوع طمعاً في شراء الأسهم المتدنية في السعر لتحقيق الأرباح ، ليغلق رأسمالها السوقي  عند مستوى 552.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.2% عن الأسبوع الماضى.


وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 10154.64 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.39% عند مستوى 1097.32 نقطة.
  

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 2.02% مغلقًا عند مستوى 1084.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.53% مغلقًا عند مستوى 11771.14 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.58% ليصل إلى مستوى 695.03 نقطة.


وقررت البورصة المصرية أن يكون يوم الأحد الموافق 19/04/2020 إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد.
وأضافت البورصة أن يكون يوم الاثنين الموافق 20/04/2020 إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم.
ومن المقررأن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 21/04/2020.

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