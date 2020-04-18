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لمواجهة كورونا.. تطهير 131 منشأة حكومية بكفر الشيخ

السبت 18/أبريل/2020 - 02:49 م
أيمن عبد اللاه
أيمن عبد اللاه
عمرو الشامي
أعلن الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن الوحدة البيطرية بالزعفران التابعة لإدارة الحامول البيطرية، قامت بأعمال تطهير وتعقيم لعدد من المنشآت الحكومية المهمة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مدير عام الطب البيطري، في بيان اليوم السبت، أن المنشآت التي تم تطهيرها هي: مكتب البريد، ومكتب الشئون الاجتماعية، ووحده الفيروسات بالزعفران، وحضانة الشئون الاجتماعية، ووحدة الإسعاف، والمطافئ، ومدرسة الزعفران الابتدائية، ومدرسة حامد عياد بالزعفران، ومكتب تموين الزعفران، ونقطة شرطة الزعفران، ووحدة طب الاسرة، ومنفذ بيع منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأكد مدير عام الطب البيطري، أنه تم أيضا تطهير العشرات من المنشآت الحكومية داخل المحافظة بإجمالي 131 منشأة، أيضا تم تفعيل جميع الكمائن الموجودة على مداخل المحافظة لتطهير السيارات المتجه من وإلى المحافظات الأخرى.

ونوه بأنه تم تطهير المناطق التي تشهد تردد المواطنين بكثرة مثل مكاتب البريد يتم تطهيرها بصفة مستمرة، وكذلك مناطق تجمع المواطنين، كما تم تعقييم عدد من المستشفيات كالموجودة بمدينتي فوه وبلطيم.

تعافي 646 حالة من الإصابة بكورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.

تسجيل 171 حالة إصابة بكورونا

وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين

تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وزيرة الصحة تجتمع مع الأطباء

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 6 مستشفيات للعزل وهي "أبو تيج، تمي الأمديد، إسنا، الصداقة، كفر الزيات ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان" وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بتلك المستشفيات بالشكر للوزارة لتلبية كافة احتياجاتهم.

وأعرب الأطباء عن سعادتهم بوصول مندوب الخدمة الفندقية والذي كانت قد وجهت الوزيرة بتواجده بشكل دائم ومستمر داخل مستشفيات العزل، حيث يتولى خدمات الإشراف الداخلي في أقسام المستشفيات والتغذية الصحية وتحسين جودة الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى الإشراف على النظافة في سكن الأطباء والتمريض.

الوزيرة تشكر الصين على مجهودها

وفي سياق متصل توجهت الوزيرة بالشكر لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا على الهدية التي أرسلتها تضامنًا مع الشعب المصري فجر اليوم، وهي شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية وكواشف لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت عمق وترابط العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأشادت بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لحماية شعبها وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.

لمواجهة كورونا.. تطهير 131 منشأة حكومية بكفر الشيخ
لمواجهة كورونا.. تطهير 131 منشأة حكومية بكفر الشيخ
لمواجهة كورونا.. تطهير 131 منشأة حكومية بكفر الشيخ
لمواجهة كورونا.. تطهير 131 منشأة حكومية بكفر الشيخ
لمواجهة كورونا.. تطهير 131 منشأة حكومية بكفر الشيخ
لمواجهة كورونا.. تطهير 131 منشأة حكومية بكفر الشيخ
لمواجهة كورونا.. تطهير 131 منشأة حكومية بكفر الشيخ
لمواجهة كورونا.. تطهير 131 منشأة حكومية بكفر الشيخ

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