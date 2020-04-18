لمواجهة كورونا.. تطهير 131 منشأة حكومية بكفر الشيخ

أعلن الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن الوحدة البيطرية بالزعفران التابعة لإدارة الحامول البيطرية، قامت بأعمال تطهير وتعقيم لعدد من المنشآت الحكومية المهمة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأضاف مدير عام الطب البيطري، في بيان اليوم السبت، أن المنشآت التي تم تطهيرها هي: مكتب البريد، ومكتب الشئون الاجتماعية، ووحده الفيروسات بالزعفران، وحضانة الشئون الاجتماعية، ووحدة الإسعاف، والمطافئ، ومدرسة الزعفران الابتدائية، ومدرسة حامد عياد بالزعفران، ومكتب تموين الزعفران، ونقطة شرطة الزعفران، ووحدة طب الاسرة، ومنفذ بيع منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.





وأكد مدير عام الطب البيطري، أنه تم أيضا تطهير العشرات من المنشآت الحكومية داخل المحافظة بإجمالي 131 منشأة، أيضا تم تفعيل جميع الكمائن الموجودة على مداخل المحافظة لتطهير السيارات المتجه من وإلى المحافظات الأخرى.





ونوه بأنه تم تطهير المناطق التي تشهد تردد المواطنين بكثرة مثل مكاتب البريد يتم تطهيرها بصفة مستمرة، وكذلك مناطق تجمع المواطنين، كما تم تعقييم عدد من المستشفيات كالموجودة بمدينتي فوه وبلطيم.



