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فينيدي: محمد صلاح "وريث" ميسي ورونالدو

السبت 18/أبريل/2020 - 03:01 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي

أشاد جورج فينيدي أسطورة كرة القدم النيجيرية جورج فينيدي بقدرا محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي واعتبره الوريث الشرعي للثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي نجما يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

 

وقال فينيدي في تصريحات تليفزيونية إى صلاح هو وريث ميسي وكريستيانو في عالم كرة القدم فلقد قدم مستوى متميزا خلال السنوات الماضية، ويمكنه اللعب لأكبر أندية العالم.

 

وعن انتقاله لأحد ناديي ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين قال: "من وجهة نظري ريال مدريد سيناسب طريقة لعب صلاح أكثر من برشلونة، إذا حصل على عرض من الناديين سيكون ريال مدريد الخيار الأفضل".

 

وأضاف: "طريقة لعب ريال مدريد أيضاً المعتمدة على السرعة، ستمنح صلاح أفضلية أكثر من برشلونة". 

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ميسي محمد صلاح كريستيانو رونالدو رونالدو جورج فينيدي

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