حصاد البورصة .. 32.1 مليون جنيه قيم تداول"بورصة النيل "هذا الأسبوع





حصاد البورصة المصرية







ووفقاً للتقرير الاسبوعي للبورصة، فقد ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 17.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.361 مليار ورقة منفذة على 151 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 13.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.465 مليار ورقة منفذة على 137 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.









ونوه التقرير ، عن توزيع إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 910.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 85.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 945.2 مليون جنيه، بحجم تداول 334.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 51.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.6 مليار جنيه بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 136.9 ألف عملية.

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن جمالى قيمة التداول ببورصة النيل بلغ نحو 32.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 18.9 مليون ورقة منفذة على 1640 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 27.87% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 72.13%.