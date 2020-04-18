فضائية لبنانية تطلق حملة إنسانية لمساعدة الأسر الأكثر تضررًا من كورونا

تتابع قناة "الجديد" اللبنانية حملة صامدون التي أطلقتها عبر شاشتها بالتعاون مع جمعيات عدة لمساعدة العائلات الاكثر حاجة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد ان تخطت التبرعات عتبة المليار ليرة مع اكثر من ٢٥ الف متبرع، تنطلق هذه الحملة في بلاد الاغتراب ليتشارك اللبنانيون المنتشرون مع اهلهم في الوطن كي نهزم فايروس كورونا ونبقى #صامدون.

وقالت إدارة القناة في بيان لها، أمس، حصلت "الفجر الفني" عليه: "إن اليوم السبت سيكون مختلفًا على قناة الجديد، ظهراً تنطلق ٩ حلقات خاصة يقدمها إعلاميون وإعلاميات وتستمر حتى السابعة والنصف صباحا من يوم الاحد.

وتابعت القناة: "لأن "انت الجديد" ستقلب المحطة هواءها مع كل حلقة لأن تكون في الزمان والمكان الخاصين بكل بلد كي يكون اللبنانيون المنتشرون في كل بقاع الأرض يدا واحدة في وجه وباء كورونا".

وأضافت القناة: "ماغي عون، نانسي السبع، نسرين ظواهرة، سمر ابو خليل، ريما نجيم، رابعة الزيات، طارق سويد، يمنى شري وميلاد حدشيتي .. من استراليا الى شمال آسيا فجنوب افريقيا ثم الشرق الاوسط وبعدها لبنان واوروبا لننتقل بعدها الى جنوب افريقيا والبرازيل فكندا ونختم مع شمال اميركا".