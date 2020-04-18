"البترول": تكرير 4.9 مليون طن زيت خام خلال العام المالى الحالى

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عددا من مشروعات التكرير بمحافظة الأسكندرية بدأها بمعملى شركة الأسكندرية للبترول وشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات ( أنربك)، حيث استعرض برامج التشغيل بالوحدات الإنتاجية وتأمين بيئة العمل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التى قررتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد الملا، على عدم التهاون فى تطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات الخاصة بمنظومة السلامة والصحة المهنية وكذلك الإجراءات الوقائية حفاظا على العاملين وتحقيق أعلى معدلات التشغيل الآمن، مشيرا إلى الدور الهام الذى تقوم به معامل التكرير باعتبارها أحد أهم ركائز تأمين إمدادات الوقود وتوفير رصيد استراتيجى كاف للسوق المحلى من المنتجات البترولية.

ووجه الوزير التحية لجنود قطاع البترول العاملين فى كافة مواقع العمل الإنتاجية على الجهود المبذولة، مشيرا إلى أن تلك سمة أصيلة فى قطاع البترول بعراقته وخبراته.

وأكد الوزير خلال تواجده بمعمل شركة الأسكندرية للبترول على أن قطاع البترول مستمر فى تطوير قدرات الشركات الوطنية ورفع كفاءتها انطلاقا مما يتوافر لها من قدرات وكوادر لديها الخبرة اللازمة ويتم تأهيلها باستمرار.

من جانبه أوضح الكيميائى مدحت بهجت رئيس الشركة التزامها الكامل بتطبيق خطط قطاع البترول والدولة فى تأمين بيئة العمل والكوادر البترولية والحفاظ على الإنتاج ، مشيرا إلى أن الشركة من المخطط أن تقوم بتكرير حوالى 9ر4 مليون طن زيت خام خلال العام المالى الحالى وأنها نجحت حتى الآن فى تحقيق المستهدف بالجداول الزمنية الموضوعة، وأشار إلى أنه يتم حاليا إعداد تقييم شامل لوحدات مجمع الزيوت لتطويره ورفع كفاءته من خلال شركة ايبروم وكذلك تنفيذ عدد من مشروعات دعم ورفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية بالمستودعات والوحدات الإنتاجية.

وخلال تفقد الملا الوحدات الإنتاجية لإنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أنربك أكد أن الخطة الطموح لرفع كفاءة الوحدات الإنتاجية القائمة وإضافة وحدات إنتاجية لزيادة الطاقة التكريرية ومنها مشروع البنزين عالى الأوكتين بأنربك ساهمت بقوة فى زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية وخاصة البنزين مما أثمر عن تقليل الاستيراد.

ومن جانبه أوضح الكيميائى محمد على رئيس الشركة أنها تنتج يوميا حوالى 4550 طن من البنزين 92 و95 و160 طن بوتاجاز و100 طن ريفورمات خفيفة يتم تسليمها لشركة إيلاب بالإضافة إلى 25 طن هيدروجين يتم تدفيعها يوميا إلى شركتى أموك وإيلاب ، كما أشار إلى كفاية الأرصدة اللازمة من النافتا التى تعد مادة التغذية الرئيسية باستمرار مما يدعم تحقيق الخطة الإنتاجية المستهدفة للمعمل.

رافق الوزير خلال الجولة الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونائبيه للتكرير والتخطيط والمشروعات ورئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ورئيسا شركتى إنبى وبتروجت.