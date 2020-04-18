ليبيا تعلن وفاة سعد القذافي داخل سجنه بطرابلس

أعلنت السلطات الليبية، اليوم السبت، وفاة اللواء سعد مسعود القذافي آمر الحراسة الشخصية للعقيد القذافي في سجنه، رغم صدور قرار بالإفراج عنه فبراير الماضي، وفقًا لقناة قناة "ليبيا 24".

وذكرت القناة الليبية، أن اللواء مسعود القذافي، مكث 9 أعوام داخل سجون طرابلس، وصدر حكم بالإفراج عنه عام 2017 وتأكيد الحكم في فبراير الماضي.

وحصل اللواء سعد مسعود القذافي، في مايو 2017 على حكم بالبراءة مما نسب إليه من تهم، تم على أساسها اعتقاله في أغسطس 2011، وتم تأكيد حكم البراءة في فبراير الماضي.

ويذكر أن اللواء سعد مسعود القذافي، تقلد عدة مناصب أمنية أهمها، آمر سرية الحراسة الخاصة بالزعيم الراحل معمر القذافي، وآمر كتيبة الصمود بالجيش، ولكنه اشتهر في المجال الرياضي ودعمه للرياضة، وقد تقلد منصب رئيس نادي الاتحاد لعدة سنوات.