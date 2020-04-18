قرار عاجل من السيسي بشأن المصريين في الخارج

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.





وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، أن الاجتماع استعرض موقف المواطنين المصريين العالقين في الخارج من غير المقيمين.





ووجه الرئيس السيسي، بمواصلة جهود إعادة المصريينة العالقين في الخارج.



