Advertisements

قرار عاجل من السيسي بشأن المصريين في الخارج

السبت 18/أبريل/2020 - 03:46 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، أن الاجتماع استعرض موقف المواطنين المصريين العالقين في الخارج من غير المقيمين.

ووجه الرئيس السيسي، بمواصلة جهود إعادة المصريينة العالقين في الخارج.

أحدث إحصائية لمصابي كورونا

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.

171 حالة جديدة

وأشار إلى تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكافحة العدوي مستشفى زايد آل نهيان لمكافحة كورونا كوفيد - 19 تواصل الصحه تمي الامديد المصريين العالقين في الخارج الأطقم الطبية اجمالي

أخبار تهمك

عاجل.. فتوى لمرضى كورونا بالإفطار في شهر رمضان

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يحسم مستقبل كهربا مع الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ليبيا تعلن وفاة سعد القذافي داخل سجنه بطرابلس

منذ أقل من ساعتين

شرط وحيد من الأهلي للموافقة على طلب إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ ساعة

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 3 ساعات

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يصدم حسين السيد بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على سعر فستان عقد قران ياسمين صبري على أبو هشيمة

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من السيسي بشأن المصريين في الخارج

منذ أقل من ساعة

تحرك جديد من النقاز ضد الزمالك

منذ أقل من ساعة

موقف فايلر النهائي من ضم كينو

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. رسالة وزيرة الهجرة للمصريين العالقين في الخارج (فيديو)

وزيرة الهجرة: الأولوية لحل أزمة المصريين العالقين في الخارج وليس المقيمين

وزير الخارجية يكشف تفاصيل خطة إجلاء المصريين العالقين بالخارج

وزيرة الهجرة: الرئيس وجه بأن يكون المواطن على قمة أولوياتنا

إصابة 15 طبيبا وممرضا في معهد الأورام بكورونا.. وإغلاقه للتعقيم

فرج عامر: نتواصل مع العالقين في الصين لسد متطلباتهم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:38 م

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

01:15 م

عاجل.. فتوى لمرضى كورونا بالإفطار في شهر رمضان

03:12 م

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

11:40 م

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

09:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"