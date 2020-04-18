Advertisements

تحرك جديد من النقاز ضد الزمالك

السبت 18/أبريل/2020 - 03:47 م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
حسام مجدي

يجهز التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك ضربة جديدة للفريق الأبيض خلال الفترة السابقة.

 

وكان النقاز قد حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الزمالك بسبب تأخر مستحقاته لدى النادي حيث تم إلزام الأبيض بدفع مليون و250 ألف دولار كتعويض للاعب.

 

وأعلن النقاز أيضا عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" أنه قام بتوثيق كل تصريحات مرتضى منصور ضده وسيقدم شكوى ضد النادي لدى لجنة الأخلاقيات بالفيفا.

 

يذكر أن الاتحاد الدولي قد منح الزمالك مهلة 45 يوما لتسديد مستحقات حمدي النقاز وإلا سيتم حرمان النادي من إبرام أي صفقات لمدة 3 فترات انتقال.

 

أخبار تهمك

عاجل.. فتوى لمرضى كورونا بالإفطار في شهر رمضان

منذ ساعة و 28 دقيقة

قرار عاجل من السيسي بشأن المصريين في الخارج

منذ أقل من ساعة

تعرف على سعر فستان عقد قران ياسمين صبري على أبو هشيمة

منذ حوالي 13 ساعة

موقف فايلر النهائي من ضم كينو

منذ حوالي 4 ساعات

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

منذ حوالي 21 ساعة

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يحسم مستقبل كهربا مع الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يصدم حسين السيد بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 3 ساعات

شرط وحيد من الأهلي للموافقة على طلب إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

تحرك جديد من النقاز ضد الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ ساعة

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

ليبيا تعلن وفاة سعد القذافي داخل سجنه بطرابلس

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:38 م

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

01:15 م

عاجل.. فتوى لمرضى كورونا بالإفطار في شهر رمضان

03:12 م

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

11:40 م

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

09:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"