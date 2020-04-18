تحرك جديد من النقاز ضد الزمالك

يجهز التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك ضربة جديدة للفريق الأبيض خلال الفترة السابقة.

وكان النقاز قد حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الزمالك بسبب تأخر مستحقاته لدى النادي حيث تم إلزام الأبيض بدفع مليون و250 ألف دولار كتعويض للاعب.

وأعلن النقاز أيضا عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" أنه قام بتوثيق كل تصريحات مرتضى منصور ضده وسيقدم شكوى ضد النادي لدى لجنة الأخلاقيات بالفيفا.

يذكر أن الاتحاد الدولي قد منح الزمالك مهلة 45 يوما لتسديد مستحقات حمدي النقاز وإلا سيتم حرمان النادي من إبرام أي صفقات لمدة 3 فترات انتقال.