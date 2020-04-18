تعيين عزة عتريس مديرا لإعلام محافظة القاهرة

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، قرارا بتعيين عزة عتريس مديرا لإعلام محافظة القاهرة، خلفا لخالد مصطفى الذي بلغ السن القانونية فبراير الماضي.

وحصلت عزة عتريس، على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، والتحقت بالعمل في المكتب الإعلامي في ديوان عام المحافظة في عابدين، عام ٢٠٠٤.





وتفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح اليوم السبت، مكتبي بريد عين شمس والفجالة؛ لمتابعة سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج معاش تكافل وكرامة، الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 19 أبريل الجاري، والتأكد من تقديم كافة التيسييرات وتوافر كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا للمترددين على مكاتب البريد.





وشدد محافظ القاهرة على ضرورة وجود مساحة تسمح بالتباعد بين الراغبين في صرف المعاشات أو تكافل وكرامة لمنع التكدسات والزحام وتطبيق كافة الإجراءات الصحية المعلنة من وزارة الصحة.





تعافي 646 حالة من الإصابة بكورونا





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.





تسجيل 171 حالة إصابة بكورونا





وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





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