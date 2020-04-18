برلمانية: مراكز التعليم وضعت "تسعيرة" لبيع المشروعات البحثية

قالت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن مراكز البحث والمكتبات تستغل أولياء الأمور، لعمل المشروعات البحثية لأبنائها، بمقابل مادي كبير، مشيرة إلى أن تلك المكتبات تقوم بعمل تسعيرة خاصة بإعداد الأبحاث مستغلين عدم قدرة الأب أو الأم على عمل البحث بمفردهم، وتقدم لهم كافة الخدمات بمقابل مادي لكل خطوة في البحث على حدا.





وأوضحت فهيم، في بيان لها، أن هذا المكتبات والمراكز البحثية غير مؤهلة لعمل المشروعات، نظرا لأن الأسئلة الواردة في الأبحاث تحتاج لفهم واستيعاب كافة الدروس التي أخذها الطالب منذ بداية الترم الثاني، مما سيدفع تلك المراكز إلى توحيد الإجابات لتسهيل المهمة عليهم، مما سيضر بالطلاب، خاصة وأن وزارة التربية والتعليم حذرت من تطابق الأبحاث ووضعت آليات عدة للتأكد من المشروعات البحثية قبل استلامها.





وطالبت الوزارة بتشديد الرقابة على تلك المراكز المستغلة والمخالفة لقرار الوزارة، وسحب التراخيص منها اذا ثبت قيامها بعمل الأبحاث، وتوقيع عقوبة مالية عليهم، بجانب تكثيف دور الوزارة في الاستمرار في شرح كل خطوة من خطوات البحث وتسهيل إعداده من قبل الطالب والحفاظ على تحقيق الهدف الأساسي من المشروعات وهي تنمية مهارات الطالب.





وناشدت عضو مجلس النواب، الأهالي بالابلاغ الفوري عن أي مركز او مكتبة او سيبر يقوم ببيع المشروعات البحثية وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة ضدها.





171 إصابة جديدة بكورونا.. و9 وفيات





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.



