كولومبيا.. الفقراء والمشردون يحصلون على بعض المساعدة وسط الحجر الصحي

بدأ بعض السكان الأكثر احتياجًا في عاصمة كولومبيا، بوغوتا، في تلقي التبرعات الغذائية، في حين مُنح عشرات المشردين، الذين يعيشون في الشارع، فرصة الاستحمام وتغيير الملابس، مع إغلاق المدينة لمدة خمسة أسابيع لاحتواء انتشا فيروس كورونا الجديد.





يوم الجمعة، وزع جنود الجيش، في قفازات وأقنعة، صناديق الأرز والفاصوليا والسكر والملح واللحوم المعلبة وورق التواليت والمياه المعبأة على سكان حي Egipto، الذين تنتهي شوارعهم شديدة الانحدار في جبال الأنديز، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقالت لوز ماريا بيراكوايف، البالغة من العمر 61 عامًا: "أنا ممتن جدًا للجيش لأنهم الوحيدون الذين ذهبوا من منزل إلى منزل. وصل هذا في اللحظة التي وصلنا فيها إلى أدنى مستوى للإمدادات".





وقال الرائد يوهان الزات، رئيس العمليات في الحرس الرئاسي: "نحن قادمون إلى مجتمع لديه العديد من الاحتياجات ... ونضم جهودنا في محاولة للتخفيف من بعض حالات الطوارئ التي نعيشها".





وفي الوقت نفسه، قدم مكتب رئيس البلدية الاستحمام ولوازم الاستحمام وتغيير الملابس والوجبات للأشخاص الذين يعيشون في الشارع - الذين أصبح بعضهم بلا مأوى بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.





وأشعل سكان مدينة الانديز التي يقطنها نحو سبعة ملايين، النيران في الإطارات وسدوا الطرق في احتجاجات الخميس المنعزلة للمطالبة بالمساعدة خلال الحجر الصحي.





خصصت الحكومة ميزانية قدرها 18 تريليون بيزو (حوالي 4.43 مليار دولار) لدعم نظام رعاية صحية غير كاف وتمويل مدفوعات الرعاية الاجتماعية خلال الإغلاق الذي يستمر حتى 27 أبريل.





لكن العديد من العائلات التي تعيش في الصناعات غير الرسمية مثل بيع الشوارع والبناء وإعادة التدوير أصبحت الآن معزولة عن العمل وتسعى جاهدة لتغطية نفقاتها. يقول الكثير إنهم لم يتلقوا أي مساعدة على الإطلاق.





البعض الآخر كان أكثر حظًا.





وقال هاميلتون موسكيرا، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي فقد وظيفته في دور البواب عندما أغلقت الحكومة الحياة الليلية الشهر الماضي: "كنت نائمًا في الشارع لمدة سبعة أيام".





قتل فيروس كورونا أكثر من 150 شخصًا في كولومبيا وأصاب حوالي 3500 شخص. وقال مسؤولون في المدينة إن إعطاء الناس طريقة للاستحمام والتغيير سيمنعهم من أن يصبحوا ناقلات.



