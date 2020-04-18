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بريطانيا تسجل 888 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

السبت 18/أبريل/2020 - 03:52 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

 أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم السبت، تسجيل 888 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما        ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان خبير بريطاني بارز، حذر من أن اختبارات الأجسام المضادة التي لم يتم اختبارها سريريًا بأنها قد تعرض المزيد من الأشخاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

 

وتواصل الحكومة البريطانية، بدعم من كبار الخبراء والمنظمين في العالم، العمل بجد لتقديم مجموعة أدوات موثوقة ودقيقة لاختبار الأجسام المضادة للعودة إلى العمل، لمواجهة انتشار الفيروس وتمكين الأشخاص من العودة إلى العمل بأمان.

 

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

 

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