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النقد الدولي يقدم مساعدة عاجلة بقيمة 900 مليون دولار لساحل العاج

السبت 18/أبريل/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن صندوق النقد الدولي أنه قدم مساعدة مالية عاجلة تبلغ نحو 900 مليون دولار لساحل العاج وأخرى بقيمة حوالى 112 مليونا لهايتي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد على أراضيهما.


وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان إن "التأثير الاقتصادي المتوقع لكوفيد-19 سيكون كبيرا والآفاق على الأمد القريب تتدهور بسرعة".


ورأى الصندوق أن سلطات ساحل العاج "تحركت بسرعة في مواجهة الوباء عبر الاعتماد على خطة طبية طارئة وخطة طموحة لسياسات اقتصادية تهدف إلى تقديم دعم موجه إلى السكان الضعفاء والشركات التي يطالها الوباء".
وقال نائب المدير العام للصندوق ميتسوهيرو فوروساوا في البيان إن "الدعم العاجل لصندوق النقد الدولي تحت بند تسهيل الائتمان السريع وأداة التمويل السريع سيساعد السلطات في تلبية الاحتياجات العاجلة لتمويل الميزانية وميزان المدفوعات".


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