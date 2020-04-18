عبير منير تكشف لـ"الفجر الفني" عن شخصيتها في مسلسل "حب عمري"

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تواصل الفنانة عبير منير، تصوير مسلسل "حب عمري"، الذ تشارك به خلال السباق الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته الفنان هيثم شاكر، وأماني كمال وديانا هشام.



وكشفت عبير، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، عن الشخصية التي تجسدها خلال أحداث المسلسل قائلة: "أجسد دور سيدة تدعى "نوال" ست هاي كلاس بتتطلع للحياة وسعيدة جدًا في حياتها ثم يحدث حدث كبير في حياتها ويجعلها ترى الحياة سوداء وحزينة".



يذكر أن آخر أعمال عبير منير، مسلسل "بلا دليل"، وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة درة وخالد سليم وأحمد كرارة، والمسلسل من غخراج منال الصيفي.