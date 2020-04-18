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مارسيلو لرباعي ريال مدريد: أنتم مستقبل الفريق

السبت 18/أبريل/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أشاد البرازيلي مارسيلو نجم دفاع ريال مدريد الإسباني بمواطنه وزميله فينيسيوس جونيور كما أشاد بثلاثي الملكي رودريجو وميليتاو وإبراهيم وأكد أنهم مستقبل الفريق.

وقال مارسيلو في حديثه مع فينيسيوس جونيور في بث مباشر عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "أنا معجب بك كثيرًا، أنت لاعب صبور وتعمل بجد وبشكل مستمر، تستمع للنصائح المقدمة لك من الآخرين".

ليرد عليه فينيسيوس جونيور قائلا: "أنا ممتن لك في الملعب، تتحدث معي كثيرًا وتحاول أن تقدم لي النصائح التي تفيدني، أنا أتطور كثيرًا هنا وهذا هو الأمر الذي أريده".

وعن استقباله في ريال مدريد عند قدومه للفريق، قال فينيسيوس: "لم أكن أتوقع أن أحظى بمثل هذا الاستقبال، الجميع قدم لي المساعدة، هنا لا يوجد أحد يرى نفسه أفضل من الآخرين، كلنا نعمل معًا من أجل الفريق".
واختتم مارسيلو الحوار ردًا عليه قائلاًُ: "ريال مدريد نادٍ خاص، بالنسبة لي أحب مساعدتك أنت ورودريجو وميليتاو وإبراهيم، أنتم مستقبل الفريق".

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