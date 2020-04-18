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وصول 216 مصريًا من العالقين بكندا للحجر الصحي بمرسى علم (فيديو)

السبت 18/أبريل/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد طه
أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم السبت وصول 216 راكبًا بينهم 12 طفل من المصريين العالقين الموجودين في كندا إلى مطار مرسى علم الدولي، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتقديم كافة التسهيلات للمصريين العائدين من الخارج.

أوضح المحافظ أنه تابع بنفسه على مدار الساعة خطة استقبال المصريين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية، ووجه بتسهيل وسرعة إنهاء إجراءات الوصول داخل المطار، مع نقلهم مباشرة إلى أحد فنادق مدينة مرسى علم لقضاء 14 يومًا في الحجر الصحي، كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، موجهًا بتوفير كافة المواد الغذائية لهم، وتعقيم وتطهير الفنادق بشكل مستمر.

أكد محافظ البحر الأحمر أنه جميع العائدين خضعوا للكشف الطبي من قبل مجموعات من أطباء الحجر الصحي بالمحافظة، موجهًا الشكر لكل الأطقم الطبية على جهودها المستمرة.

يذكر أن هذه الطائرة تعد الثالثة التي يستقبلها مطار مرسى علم الدولي، حيث كان على متن الطائرة الأولى 275 مصريًا عائدين من واشنطن، وأنهوا مدة الحجر الصحي وعادوا إلى منازلهم صباح أمس، ووصل على متن الطائرة الثانية 323 مصريًا من واشنطن أيضًا ومن المقرر مغادرتهم صباح غدًا الأحد إلى القاهرة، بعدما قضوا فترة الحجر الصحي بأحد فنادق مدينة مرسى علم.


171 إصابة جديدة بكورونا.. و9 وفيات

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
وصول 216 مصريًا من العالقين بكندا للحجر الصحي بمرسى علم (فيديو)
وصول 216 مصريًا من العالقين بكندا للحجر الصحي بمرسى علم (فيديو)
وصول 216 مصريًا من العالقين بكندا للحجر الصحي بمرسى علم (فيديو)
وصول 216 مصريًا من العالقين بكندا للحجر الصحي بمرسى علم (فيديو)
وصول 216 مصريًا من العالقين بكندا للحجر الصحي بمرسى علم (فيديو)
وصول 216 مصريًا من العالقين بكندا للحجر الصحي بمرسى علم (فيديو)
وصول 216 مصريًا من العالقين بكندا للحجر الصحي بمرسى علم (فيديو)
وصول 216 مصريًا من العالقين بكندا للحجر الصحي بمرسى علم (فيديو)

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