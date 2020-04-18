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بمناسبة يوم التراث العالمي.. جولة بتقنية الواقع الافتراضي في مقبرة "واح تي" بسقارة

السبت 18/أبريل/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
أطلقت وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية جديدة في مقبرة "واح تي" بمنطقة سقارة الأثرية، يمكن بدء الجولة عبر الرابط التالي.

وتأتي الجولة في إطار احتفال الدولة بيوم التراث العالمي في ظل الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيرس كورونا.

واختارت الوزارة منطقة آثار سقارة لتكون رمزًا للاحتقال بيوم التراث العالمي هذا العام وبالتحديد مقبرة الكاهن المطهر "واح تي".

هذه المقبرة هي واحدة من أهم الاكتشافات التي قامت بها الوزارة في السنوات الأخيرة، ليس فقط لما تحمله من ألوان وكنوز، ولكن أيضًا لكونها تذكرنا باهتمام المصري القديم بالوقاية من الأمراض واستخدام كل أدوات التطهير والتعقيم المتاحة، كالمياه والزيوت والعطور.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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