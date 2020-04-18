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ثورة نيوكاسل تستقطب أحد نجوم برشلونة

السبت 18/أبريل/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي


يقترب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من إنتقال ملكيته لأحد المستثمرين السعوديين، في ظل توارد أنباء على أن الصفقة ستبلغ 300 مليون جنيه إسترليني.

وانتشرت عدة أنباء عن تولي مدرب يوفنتوس السابق " ماسيمليانو أليجري " تدريب النادي خلفاً للمدرب الحالي " ستيف بروس ".

ووفقاً لصحيفة " ديلي ميل " البريطانية في تقريرها اليوم، فإن نجم نادي برشلونة " أرتورو فيدال " هو أول المطلوبين في النادي الإنجليزي بثوبه الجديد، خلال الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن فيدال متحمس بشدة لخوض تلك التجربة، والتي تمثل تحدياً جديداً له، لشعوره بقدرته على اللعب بشكل أساسي.

وأكدت الصحيفة، أن فيدال تلقى عرضاً من نادي مانشستر يونايتد، إلا أنه غير واثق من انتزاعه مكان أساسي في تشكيل أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد.

وتدور العديد من لتكهنات حول مستقبل فيدال مع برشلونة، حيث ينتهي عقده في صيف عام 2021، ولم تقم الإدارة بتجديد تعاقده مع الفريق، وبالتالي أصبح من المؤكد رحيله عن الفريق.

يذكر أن نادي إنتر ميلان الإيطالي أحد أبرز المهمين باللاعب، حيث حاول ضمه في يناير الماضي، دون التوصل لإتفاق مع برشلونة.

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