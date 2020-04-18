لأول مرة.. متعب يكشف سبب رفضه العمل مع البدري في منتخب مصر





كشف عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق عن سبب رفضه العمل مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.





وقال عماد متعب في تصريحات تليفزيونية: "جمهور الأهلي له فضل كبير على متعب وخاصة في الفترة التي لم أشارك فيها باستمرار، ولكن أكثر ما أحزنني أن بعض الأشخاص رددوا أنني كنت عالة على الفريق منذ عام 2014 وهو أمر غير صحيح".





وتابع: "زوجتي لم تكن تعلم بقرار اعتزالي ولكني فضلت أخذ القرار في هذا التوقيت بدلا من ارتداء قميص أي فريق أخر في مصر غير الأهلي".





وأضاف: "حسام البدري له فضل كبير علي منذ أن كنت لاعباً في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وسبق أن اصطحبني لمقابلة الراحل صالح سليم في فرع مدينة نصر وتوقع لي أن أكون مهاجم المستقبل".





وأنهى متعب حديثه قائلا: "البدري أفادني في مسيرتي كما أضرني قبل النهاية ولكن الخلافات انتهت ورفضت العمل معه مديراً للمنتخب كي لا يكون هناك حديث دائم حول وجود خلافات بيننا".



