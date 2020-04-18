Advertisements

لأول مرة.. متعب يكشف سبب رفضه العمل مع البدري في منتخب مصر

السبت 18/أبريل/2020 - 04:03 م
متعب
متعب
حسام مجدي

كشف عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق عن سبب رفضه العمل مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقال عماد متعب في تصريحات تليفزيونية: "جمهور الأهلي له فضل كبير على متعب وخاصة في الفترة التي لم أشارك فيها باستمرار، ولكن أكثر ما أحزنني أن بعض الأشخاص رددوا أنني كنت عالة على الفريق منذ عام 2014 وهو أمر غير صحيح".

وتابع: "زوجتي لم تكن تعلم بقرار اعتزالي ولكني فضلت أخذ القرار في هذا التوقيت بدلا من ارتداء قميص أي فريق أخر في مصر غير الأهلي".

وأضاف: "حسام البدري له فضل كبير علي منذ أن كنت لاعباً في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وسبق أن اصطحبني لمقابلة الراحل صالح سليم في فرع مدينة نصر وتوقع لي أن أكون مهاجم المستقبل".

وأنهى متعب حديثه قائلا: "البدري أفادني في مسيرتي كما أضرني قبل النهاية ولكن الخلافات انتهت ورفضت العمل معه مديراً للمنتخب كي لا يكون هناك حديث دائم حول وجود خلافات بيننا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

متعب عماد متعب الأهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يصدم حسين السيد بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

شرط وحيد من الأهلي للموافقة على طلب إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يحسم مستقبل كهربا مع الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موقف فايلر النهائي من ضم كينو

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من السيسي بشأن المصريين في الخارج

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فتوى لمرضى كورونا بالإفطار في شهر رمضان

منذ ساعة و 26 دقيقة

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ ساعة

ليبيا تعلن وفاة سعد القذافي داخل سجنه بطرابلس

منذ أقل من ساعتين

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على سعر فستان عقد قران ياسمين صبري على أبو هشيمة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 22 ساعة

تحرك جديد من النقاز ضد الزمالك

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عماد متعب: البدري هو السبب الحقيقي في اعتزالي كرة القدم

متعب يكشف كواليس أزمته الحقيقية مع حسام البدري

عماد متعب يفجر مفاجأة مدوية عن مباراة اعتزاله

عماد متعب يفتح النار على حسام البدري ويستشهد بأبوتريكة

أول تعليق من متعب بعد تولي البدري تدريب منتخب مصر

ترشيح متعب للعمل في لجنة التخطيط بالأهلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:38 م

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

01:15 م

عاجل.. فتوى لمرضى كورونا بالإفطار في شهر رمضان

03:12 م

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

11:40 م

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

09:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"