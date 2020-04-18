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لطلاب الثانوية الأزهرية.. ننشر طريقة الحصول على أرقام جلوس

السبت 18/أبريل/2020 - 04:08 م
الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
محمود الجلاد
أكد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن جداول امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م بقسميها العلمي والأدبي، والشهادة الثانوية لمعاهد العلوم الإسلامية، والبعوث الإسلامية، سوف يتم نشرها قريبًا على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

وأشار رئيس قطاع المعاهد، في بيان صحفى اليوم السبت، أنه لأول مرة سوف يتم نشر أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية على موقع بوابة الأزهر تسهيلا على طلاب الأزهر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الأزهر حرصا على سلامة الطلاب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الطالب سوف يسجل الدخول بالرقم القومي ليقوم بطبع رقم جلوسه، واسم اللجنة ومقرها ورقمها من خلال موقع بوابة الأزهر مباشرة.

وفي السياق ذاته أوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أنه لأول مرة سيتم طبع مواد رسوب الطالب المعيد على رقم جلوسه المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية، وكذلك طبع كشوف المناداة برقم الجلوس وبمواد رسوب الطالب المعيد، بحيث تطابق المواد الموجودة على رقم جلوسه بما هو موجود في المعهد، كما تم طبع كشوف ٢ ج وبطاقات التعارف وجميع المكاتبات إلكترونيًا.

وأضاف عبد العظيم أن الإدارة المركزية للامتحانات تعهدت بتقديم كافة الخدمات التي تعمل على توفير الوقت والجهد على طلاب الأزهر، وذلك تماشيًا مع التطور التكنولوجي الذي تنتهجه الإدارة المركزية للامتحانات وقطاع المعاهد الأزهرية، مطالبا طلاب الشهادة الثانوية بالدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية بصورة دورية لمعرفة كل جديد بالنسبة للطلاب المعيدين، والتأكد من مواد رسوبهم، وفي حالة وجود أية شكوى يرجى سرعة الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة المركزية للامتحانات.

للدخول على البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة المركزية للامتحانات الدخول على الرابط التالي من هنا

يأتي ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة العمل على منظومة التطوير التكنولوجي والإلكتروني التي يشهدها التعليم الأزهري قبل الجامعي.


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قرر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، تعين الدكتور محمد عبد الغني شامة، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، قائما بعمل الأمين العام لبيت العائلة المصرية، بحانب عمله، لمدة عام قابل للتجديد.

شغل الدكتور محمد عبد الغني شامة منصب وكيل كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر في عام 1984م، ثم أعير لجامعة أحمد بللو بنيجيريا، وبعدها لجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، ثم تولى رئاسة قسم الدعوة بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية.

كما عمل شامة أستاذا زائرا في العديد من الجامعات العربية والإسلامية والأجنبية، واشترك في أكثر من ستين تجمعًا علميًّا ما بين مؤتمر وندوة ولقاءات للحوار الديني في مصر وألمانيا وكازاخستان وغيرها من الدول الإسلامية في إفريقيا وأسيا، ويعمل حاليًّا أستاذًا متفرغًا للدراسات الإسلامية باللغة الألمانية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، وله العديد من المؤلفات والبحوث والدراسات حول الإسلام وعلم وحوار الأديان.

ويهدف بيت العائلة المصرية، الذي تم إنشاؤه في أكتوبر 2011 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى الحفاظ على النسيج الوطني للأمة المصرية، والتصدي لكل محاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن، من خلال العمل على ترسيخ وتفعيل القيم المشتركة العليا، مثل المواطنة والتسامح والتعايش بين أبناء الوطن في الداخل والخارج.

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