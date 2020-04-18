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نشرة حوادث "الفجر".. انتحار شاب وسقوط 43 "ديلر" بالجيزة

السبت 18/أبريل/2020 - 04:08 م
نشرة الفجر
نشرة الفجر
داليا عادل
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث أبرز هذه الأخبار.


انتحر شاب اليوم السبت، داخل شقته بمدينة نصر، وتلقى قسم شرطة مدينة مصر أول، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود شاب متوفٍ داخل شقة بزهراء مدينة نصر.


تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط إحدى السيدات بمحافظة الجيزة على خلفية اتهامها بالنصب والإحتيال على راغبى العمل داخل البلاد والإستيلاء على أموالهم.

20 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.. هذا ما عثر عليه ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة داخل شقة اتخذها 3 أشخاص، كـ"مصنع"، لتصنيع الكمامات والقفازات الطبية، بمدينة 6 أكتوبر، مستغلين انتشار عدوي فيروس كورونا.


في حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة. 


تقدمت النيابة العامة، باستئناف على حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدى على المخرج ياسر خليل بالضرب، مطالبة بالبراءة.

ومن جانبها أجلت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الاستئناف المقدم من الفنان حسام حبيب، على حكم حبسه سنة، فى جنحة ضرب ضد المنتج ياسر خليل، لجلسة 14 مايو المقبل.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بقصد التشاجر مع آخرين لخلافات الجيرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص، بإعداد أسلحة نارية، وذخائر بقصد التشاجر لخلافات حول الجيرة مع آخرين بمحل سكنهم بدائرة القسم.


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