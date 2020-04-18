غلق جزئي لشارع علي لطفي بالشيخ زايد  بدءً من الـ8 مساء اليوم 

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أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق شارع الدكتور علي لطفي بشكل جزئى بالاتجاهين، وذلك لمدة 10 ساعات بدءً من اليوم السبت الساعة الثامنة مساءً وتنتهي في الساعة السادسة صباح اليوم التالي الأحد دون توقف لحركة المرور، حيث سيتم ترك حارة مرورية لسير السيارات.



وأوضحت محافظة الجيزة بأن الغلق يأتى لتنفيذ أعمال حفر كهرباء بشارع الدكتور علي لطفي امام مشروع دار مصر بمدينة الشيخ، زايد والتي تستلزم قطع عرضي لشارع الدكتور علي لطفي بالاتجاهين.



وتقوم الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان آمن وسلامة المواطنين إلي جانب قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.



ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وسرعه نهو الأعمال.



وأهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وقائدى المركبات الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لضمان السيولة المرورية.





حظر إقامة الموائد بالجيزة



أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بحظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والندوات الدينية والثقافية التي كانت تعقد خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



وطالب المحافظ ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن باتخاذ كافة الإجراءات لمتابعة تنفيذ هذا القرار خلال شهر رمضان المعظم خاصة وأن هذه الفعاليات تضم تجمعات كثيفة حرصا على سلامة المواطنين.





وأكد محافظ الجيزة أن هناك إجراءات مشددة للتعامل مع المخالفين لإجراءات الدولة الاحترازية التي تنفذها لحماية المواطنين من فيروس كورونا سواء بمنع إقامة الأسواق الأسبوعية أو الأسواق الشعبية والعشوائية وكذلك حظر إقامة موائد الرحمن والخيم الرمضانية والندوات الدينية والثقافية لمنع التجمعات حيث تهدف كافة الاجراءات الي الحفاظ علي سلامه المواطنين.



تصريحات المحافظ جاءت خلاله جوله قام بها للوقوف علي تنفيذ المشروعات دون تقصير، حيث وجه المحافظ رؤساء الاحياء والمراكز ومديرية الطرق بمتابعة يومية لمشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بالعديد من الشوارع مع ضرورة مراعاة العامل الزمنى وحسن إستثمار إنخفاض الكثافات المرورية لسرعة الإنجاز مع الحرص على إبراز العناصر الجمالية وتنسيق الإرتفاعات وأبعاد الأرصفة والجزر الوسطى وحدائق الميادين وزيادة الرقعة الخضراء بها وتوفير عرض مناسب للأرصفة على الجانبين على أن تخصص كامل مساحتها للمارة ومنع التعدى عليها من قبل المحال والعقارات.

