روسيل: دخلت السجن بسبب برشلونة!

أكد ساندرو روسيل، رئيس نادي برشلونة السابق، بأنه لم يتعرض للحبس بسبب الاتهامات المالية، إن لم يكن رئيسًا للبلوجرانا في ذلك الحين.





قال روسيل في مقابلة مع صحيفة موندو ديبورتيفو ستنشر يومي الأحد والإثنين: "إن لم أكن رئيساً للبرسا، لم أكن لأذهب إلى السجن، ليس لدي أدنى شك في هذا، لا أعتقد أن أحدا كان ليحقق معي مالياً أو ليتجسس، أو لم أكن لأتعرض لملاحقة مالية بهذا العنف، والتي مازالت مستمرة حتى الآن".





وقضى روسيل 643 يوماً قيد الحبس الإحتياطي لاتهامه بارتكاب جرائم مالية، والتي تمت تبرئته منها في 24 أبريل (نيسان) 2019، أي منذ نحو عام.





وأضاف: "وقع 72 تفتيشاً من الوكالة الضريبية منذ اختياري رئيساً للبرسا، قبل أن أكون رئيساً، لم تكن هناك أي تحقيقات مالية، فهل هي مصادفة؟".



