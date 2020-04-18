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ترقب إيطالي بشأن استئناف الكالتشيو

السبت 18/أبريل/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
مازالت جماهير الدوري الإيطالي تترقب القرار المرتقب بشأن إمكانية استئناف منافسات الدوري الإيطالي، المتوقفة منذ أوائل مارس الماضي، قبل 12 جولة من نهايتها، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.


من المقرر أن يتسلم وزير الصحة روبرتو سبيرانزا، ووزير الرياضة فينتشينزو سبادافور، اليوم السبت، وثيقة البروتوكول الصحي الوقائي التي أعدها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في الأيام الماضية.

وتتضمن الوثيقة طلب إعادة فتح المعسكرات التدريبية في 4 مايو (أيار)، على أن تبدأ المباريات بعدها بثلاثة أو أربعة أسابيع دون جمهور.

ويستمر الإغلاق العام في إيطاليا حتى الثالث من مايو (أيار) المقبل، ويتوقع أن تتخذ الحكومة المزيد من الإجراءات، قد تتضمن تمديد الإغلاق، وهو ما يعتمد على تطورات الأزمة.

ويتضمن البروتوكول المقدم من الاتحاد الإيطالي، إجراء اختبارات طبية للاعبين، سواء المقيمين في المعسكرات أو الذين يتنقلون من الفنادق عبر الحافلات، التي يجرى تطهيرها.

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