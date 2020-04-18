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روسيا: لا نرى عراقيل أمام استخدام "هيدروكسي كلوروكين" في علاج كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 04:10 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، أنها لا ترى أي عراقيل أمام استخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا في علاج فيروس كورونا المستجد رغم أن هذا العقار غير مسجل في روسيا.

وفي مرسوم نشر مساء الخميس، أعطت الحكومة الروسية توجيهات بهذا المعنى للهيئات الطبية، موضحة أن الصين قدمت لروسيا أكثر من 68 ألف عبوة من هذا العقار.

ونشر المرسوم إثر محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ.

وسيوزع العقار على المستشفيات التي تعالج حالات "كوفيد-19" أو الأشخاص الذين يشتبه بإصابتهم.

من جهتها، كلفت الوكالة الروسية لمراقبة الأجهزة الطبية مهمة المتابعة للتحقق من سلامة الدواء وفاعليته.

والكلوروكين كما الهيدروكسيكلوروكين هو عقار يستخدم منذ عقود في علاج الملاريا.

ولهذين العقارين آثار جانبية خطيرة خصوصا إذا تم إعطاؤهما بجرعات عالية أو معا مع أدوية أخرى، رغم أن لديهما مزايا مضادة للفيروسات.

ويدعو أطباء ومسؤولون إلى استخدام هذا العقار على نطاق واسع حتى إن الرئيس دونالد ترامب وصفه بأنه "هبة من السماء"، لكن الأوساط العلمية والهيئات الصحية تدعو إلى انتظار التحقق علميا من فاعليته محذرة من المخاطر على المرضى.

وإن أثبتت الدراسات الأولية في فرنسا والصين عن نتائج واعدة، لا تزال فاعلية العقارين "غير مؤكدة"، بحسب الوكالة الأوروبية للأدوية.

ومطلع أبريل/نيسان دعت الوكالة إلى استخدامهما فقط في إطار التجارب السريرية أو "البرامج الطارئة".

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