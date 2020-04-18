الزمالك يصدم أحمد رفعت رغم إعلان رئيس النادي بعودته

استقر مسئولو نادي الزمالك على عدم عودة أحمد رفعت لاعب الفريق خلال الموسم المقبل بسبب كثرة وجود لاعبين في نفس المركز.





ويشارك أحمد رفعت مع فريق الاتحاد السكندري الذي انضم له الموسم الماضي على سبيل الإعارة وتنتهي بنهاية الموسم الجاري.





ومن جانبه قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إستمرار إعارة رفعت وعدم عودته إلى الفريق في الموسم المقبل.





ويسعى المدير الفني لنادي الاتحاد طلعت يوسف بتجديد إعارة أحمد رفعت من الزمالك.



