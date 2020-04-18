نجم ريال مدريد يلمح لإنهاء مشواره في الدوري الفرنسي

ألمح الفرنسي كريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد الإسباني إلى إمكانية عودته إلى فريقه السابق أوليمبيك ليون وإنهاء مشواره في الدوري الفرنسي.





وعن العودة في المستقبل القريب إلى ليون، قال بنزيما: "لا، لأنني في أفضل نادي في العالم لكن العودة وإنهاء مسيرتي هناك واردة، لم لا؟".





وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن بنزيما انضم إلى ريال مدريد في عام 2009 مقابل 35 مليون يورو عندما كان يقدم آداء ومستوى رائع مع ليون الذي سجل خلال مشواره معه 66 هدفاُ.





وذكرت التقارير الصحفية أن منذ إنضمامه لريال مدريد، خاض بنزيما 501 مباراة وسجل النجم الفرنسي ذو الأصل الجزائري 241 هدف وصنع 133 هدف وتوج ب 17 بطولة مع الميرينجي.



