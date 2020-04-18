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'ثقافية الصحفيين' تطلق عدد من الأنشطة الفنية 'أونلاين'

السبت 18/أبريل/2020 - 04:28 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
أطلقت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل عضو مجلس النقابة، اليوم، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمود كامل في بيان له، إن الصفحة تهدف إلى تعويض توقف الأنشطة الثقافية والفنية بالنقابة، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد ١٩ "كورونا".

وتقوم اللجنة من خلال الصفحة، بتنظيم عدد من الفعاليات والندوات والحفلات الفنية، وذلك عبر البث المباشر والفيديو كونفرانس، كما ستتيح اللجنة من خلال الصفحة لمتابعيها روابط للفعاليات الفنية والثقافية التي تبثها مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى عدد من الروابط الخدمية للصحفيين والمهتمين بالشأنين الثقافي والفني.

وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، تمديد غلق مبنى النقابة لمدة أسبوعين قادمين، ابتداءً من السبت المقبل ١١ إبريل، وذلك في إطار استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومن أجل صحة الزملاء الصحفيين.

وقالت النقابة في بيان سابق لها، إن الغلق لن يكون غلقًا كليًا، وإنما سيتواصل العمل اليومي بمقر النقابة، وذلك لخدمات الضرورة، واقتصاره بالدور الأرضي، لمدة ثلاث ساعات فقط، من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، ولخدمات محددة، وهي: العلاج؛ حيث سيتواجد أحد موظفيه في حالة الاحتياج إليه، مع التأكيد على خدمة الواتس آب بالنسبة للتحويلات للمستشفيات أو لإجراء التحاليل والإشاعات، وكذلك سيتواجد محاسب واحد من الإدارة المالية؛ لصرف أية مستحقات للزملاء من خزينة النقابة، ويتواجد يوميًا صراف للخزينة؛ وموظف إداري لمتابعة ما يجري، وتقديم تقرير يومي.

وأضافت النقابة أن مكتب البريد يعمل حاليًا بشكل يومي بجميع خدماته، ومنها صرف المعاشات للمستحقين من البريد، سواء المعاش النقابي أو الحكومي، كما ستستمر خدمات المجمع الاستهلاكي الغذائي التابع للقوات المسلحة يوميًا.

وأكدت أن نفس هذه الخدمات والإجراءات تلتزم بها النقابة الفرعية بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين واجهت الأزمة مبكرًا واحتاطت لها، واتخذت التدابير الإرشادية والتنفيذية والطبية، للحفاظ على الزملاء، كما قدم مجلس النقابة الكثير من التيسيرات للزملاء الحاصلين على القروض الحسنة، مع تأجيل تحصيل أقساط اشتراك مشروع العلاج، وتحويل بدلات البطالة للزملاء بالصحف المتعطلة على البطاقات الائتمانية، وتأجيل سداد أقساط قروض البنوك والإسكان لثلاثة أشهر، مع استمرار بيع المنتجات الغذائية بمنفذ القوات المسلحة بمقر النقابة، بالإضافة إلى كثير من الخدمات.

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