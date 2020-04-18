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بومبيو: على مجلس الأمن تمديد قرار حظر توريد الأسلحة لإيران

السبت 18/أبريل/2020 - 04:23 م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
وكالات
طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، من مجلس الأمن الدولي تمديد قرار حظر توريد الأسلحة لإيران قبل تصاعد العنف الإيراني وبدء سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لا يمكننا المخاطرة بالسماح لإيران بشراء أسلحة أكثر تقدما ونقل ترسانتها إلى وكلائها".

وأضاف أنه في العام الماضي، أطلقت إيران الصواريخ البالستية على جيرانها، واعتدت على ناقلات النفط واستولت عليها، وهربت الأسلحة إلى مناطق النزاع، وأسقطت طائرة ركاب مدنية.

وكانت الأمم المتحدة فرضت حظرا على توريد الأسلحة لإيران خلال عامي 2006-2007، ومن المقرر أن ينتهي الحظر بعد 6 أشهر.

ويذكر أن قال الجيش الأمريكي، الأربعاء، إن زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت بشكل خطير من سفن للبحرية في الخليج العربي.

وأصدر الجيش الأمريكي، بيانا، جاء فيه: "إن 11 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني قاموا بعمليات اقتراب ومضايقة خطيرة لسفن للبحرية في الخليج العربي".

وأضاف البيان: "الزوارق الإيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي، وأصدرت سفننا تحذيرات بطرق مختلفة للزوارق الإيرانية لدى اقترابها".

ووصف بيان الجيش الأمريكي، تصرفات الزوارق الإيرانية في المياه الدولية بشمال الخليج العربي بأنها "خطيرة واستفزازية".


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واشنطن منع مجلس الأمن مايك بومبيو حظر توريد تمديد إيران أسلحة

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