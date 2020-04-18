تعرف على تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد وأبرز الضيوف

Advertisements







ينتظر الجمهور كل رمضان، برنامج الفنان رامز جلال الجديد الشهير بالمقالب، ويفاجئ رامز جمهوره كل عام بفكرة جديدة ومجنونة، ففي هذا العام يسمى البرنامج "رامز مجنون رسمي "



فكرة البرنامج



و تكون فكرة البرنامج عبارة عن سائق سيارة، يعاني من تعب جسدي شديد، وتبدو عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، حينها يشعر الضيف بالقلق الشديد، وتبدأ الحلقة في تطور الأحداث، ولن يظهر رامز إلا في نهاية الحلقة.



موعد العرض



وسيُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على قناة MBC مصر، عقب أذان المغرب الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وتكون الإعادة في السحور الساعة الثالثة صباحاً.



الضيوف



يستضيف رامز في هذا الموسم العديد من النجوم، ومنهم حسن شاكوس، عمر كمال ، محي إسماعيل، أحمد العوضي، ماجد المصري، أشرف عبد الباقي، هبه مجدي، سيد عبد الحفيظ، رانيا يوسف، هنادي مهنى، نيلي كريم، محمد هنيدي، ياسمين عبد العزيز، درة والكثير من النجوم .