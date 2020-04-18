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وزارة الثقافة تطلق أغنية لدعم رجال الجيش والشرطة والطب في مواجهة وباء كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 05:18 م
الرئيس السيسي مع قادة الجيش
الرئيس السيسي مع قادة الجيش
أحمد رمضان متولي

أنتجت وزارة الثقافة أغنية جديدة بعنوان "كلمة حق" إهداء من قلب مصر إلي شعب مصر تبرز خلالها جهود وتضحيات رجال الجيش والشرطة والقطاع الطبي في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

 

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أن القوى الناعمة بمختلف صورها تلعب دورا حيويا فى تشكيل الوعى وتعد أدق وسيلة للتعبير عن الوجدان الجمعى، وأضافت انه تم إنتاج أغنية كلمة حق إهداء من قلب مصر الى شعب مصر انطلاقا من مشاعر التقدير والامتنان التى يعكسها نبض المجتمع تجاه رجال القوات المسلحة والشرطة وأبطال القطاع الطبى وكل من يشارك فى العمل لرفعة الوطن، موجهة التحية لكل من ساهم  فى تنفيذ هذا العمل وخروجه للنور.

 

"كلمة حق" غناء نهي حافظ، كلمات والحان السيد شعبان فرج ، توزيع يحيى الموجي ، ميكس احمد لطفي ، مونتاج شريف رضا ورؤية محمد منير.

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