فيروس كورونا يتسبب فى صراعات شرسة بين كبار أوروبا قبل الانتقالات الصيفية (تقرير)





تسبب فيروس كورونا المستجد في إيقاف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم لأجل غير مسمى بعد انتشاره خلال الشهر الماضي أبرزها الدوريات الأوربية الكبري مثل الدوري الانجليزي والإيطالي والألماني والفرنسي والإسباني الممتاز بالإضافة إلي بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الاوربي بينما تم تأجيل العديد من البطولات القارية مثل بطولة كأس الأمم الأوروبية اليورو وكأس امريكا الجنوبية كوبا امريكا وأولمبياد طوكيو لتقام في صيف 2021 بدلا من صيف 2020.





ادي ذالك الي صراعات شرسة بين الأندية الأوربية الكبري قبل فترة الانتقالات الصيفية القادمة ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي أبرز الصراعات بين كبار الأندية الأوربية علي اللاعبين المتوقع رحيلهم هذا الصيف:





يعد المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي هو أبرز اللاعبين المتوقع رحيلهم عن أندية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وينافس نادي برشلونة الاسباني نظيره نادي إنتر ميلان الإيطالي لضم اللاعب خلال الصيف القادم حيث يبلغ قيمة الشرط الجزائي بعقد المهاجم الدولي الأرجنتيني لوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي مبلغ قدره 111 مليون يورو وحسب العديد من التقارير فإن اهتمام نادي برشلونة الاسباني الكبير بضم المهاجم الدولي الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني بعد تراجع مستوى المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز بينما يرغب بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي في التعاقد مع مهاجم بعد كثرة إصابات المهاجم الدولي الأرجنتيني أجويرو وتراجع مستوى البرازيلي جيسوس.





وينافس نادي تشيلسي نظيره أرسنال و توتنهام هوتسبير الإنجليزي علي ضم اللاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو من النادي الكتالوني خلال الصيف المقبل حيث قررت إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو عدم رغبتها في عودة اللاعب من جديد بعد نهاية فترة إعارته مع نادي بايرن ميونيخ الألماني نهاية هذا الموسم.





ويعد اللاعب الدولي الإنجليزي سانشو جناح نادي بوروسيا دورتموند الألماني والذي شارك في 35 مباراة مع دورتموند بجميع المسابقات وسجل 17 هدفاً ومرر 19 تمريرة حاسمة أحد أبرز اللاعبين الذي ينافس علي ضمه كل من نادي مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي الإنجليزي بالإضافة إلي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.





ودخل اللاعب الدولي الألماني ساني جناح نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي حسابات كل كن نادي بايرن ميونيخ الألماني ونظيره نادي برشلونة و ريال مدريد الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد رغبته في الرحيل عن النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.





بينما دخل مؤخرا نادي إنتر ميلان الإيطالي في صراع قوي مع نادي ليفربول الإنجليزي علي ضم المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الإيطالي تحسبا لرحيل المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز المحتل لصفوف نادي برشلونة الاسباني.





وذكرت تقارير اسبانية رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في ضم اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الملكي بأمر من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي المرينجي لكن كشفت التقارير عن رغبة نادي برشلونة في ضم اللاعب خلال الصيف القادم بعد كثرة إصابة ديمبلي وتراجع مستوي جريزمان هذا الموسم.





وينافس نادي نيوكاسل الإنجليزي نظيره نادي إنتر ميلان الإيطالي علي ضم اللاعب الدولي التشيلي ارتورو فيدال لاعب وسط نادي برشلونة الاسباني الذي يفضل الرحيل عن النادي الكاتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد مشاركته القليلة هذا الموسم مع النادي الاسباني.