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منعا للتكدسات.. اقتراح برلماني بتوصيل منحة العمالة غير المنتظمة للمنازل

السبت 18/أبريل/2020 - 05:25 م
ارشيفية
ارشيفية
عبداللطيف هيبة
اقترحت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إتاحة توصيل منحة العمالة غير المنتظمة للمنازل لأصحابها، وذلك مقابل رسم قدره 20 جنيها؛ لمواجهة التكدس الذي تشده مكاتب البريد مما قد يساهم في زيادة فرصة تفشي فيروس كورونا بدرجة كبيرة.

وأوضحت ثابت، في بيان اليوم السبت، أن هناك سماسرة يقفون على أبواب مكاتب البريد ويقاضون المواطنين مقابل تسهيل لهم الحصول على المنحة، بمقابل مادي كبير، منوهة أنه في حالة تطبيق هذا الاقتراح فسيتم توحيد المقابل وفي ذات الوقت ضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقليل فرص انتقال العدوى بين المواطنين.

ولفتت أن مشاهد تكدس المواطنين أمام مكاتب البريد يهدر كافة الإجراءات والجهود التي تسعى الدولة والحكومة لتنفيذها على أرض الواقع، فالاختلاط المباشر بين الواقفين أمام المكاتب سيساهم في انتقال الفيروس، مما يستوجب وضع نظام للحماية والوقاية وفي الوقت ذاته الحفاظ على تسهيل صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة.

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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.


وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.

تسجيل 171 حالة إصابة بكورونا


وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.


وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين


تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وزيرة الصحة تجتمع مع الأطباء


وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 6 مستشفيات للعزل وهي "أبو تيج، تمي الأمديد، إسنا، الصداقة، كفر الزيات ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان" وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.


وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بتلك المستشفيات بالشكر للوزارة لتلبية كافة احتياجاتهم.


وأعرب الأطباء عن سعادتهم بوصول مندوب الخدمة الفندقية والذي كانت قد وجهت الوزيرة بتواجده بشكل دائم ومستمر داخل مستشفيات العزل، حيث يتولى خدمات الإشراف الداخلي في أقسام المستشفيات والتغذية الصحية وتحسين جودة الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى الإشراف على النظافة في سكن الأطباء والتمريض.


الوزيرة تشكر الصين على مجهودها


وفي سياق متصل توجهت الوزيرة بالشكر لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا على الهدية التي أرسلتها تضامنًا مع الشعب المصري فجر اليوم، وهي شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية وكواشف لفيروس كورونا المستجد.


وأكدت عمق وترابط العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).


وأشادت بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لحماية شعبها وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.

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