شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي في الصيف





كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن صفقات النادي الأهلي خلال فترة الانقالات الصيفية القادمة.





وقال شوبير عبر برنامجه على قناة "أون تايم سبورتس" متحدثا عن صفقات الأهلي: "الأهلي ينوي التعاقد مع صفقتين على أعلى مستوى أحدهما قد يكون محلي وفي حال كان الآخر أجنبي من المؤكد ان الفريق سيستغنى عن جيرالدو نجم الفريق".





وتابع: "الأهلي يرغب بشده أيضا في التعاقد مع أحمد حجازي نجم فريق ويست بروميتش الانجليزي في ظل تألقه اللافت للنظر مشددا أن فريق بيراميدز ايضا يسعى للتعاقد معه".





وأنهى شوبير حديثه قائلا: "كينو نجم فريق بيراميدز يقترب من الانضمام للأهلي بشرط موافقه رينيه فايلر على ضمه بالاضافه إلى اقتراب عودة أكرم توفيق عقب انتهاء إعارته مع الجونة".



