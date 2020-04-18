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دعاء استقبال شهر رمضان المبارك 2020

السبت 18/أبريل/2020 - 05:24 م
شهر رمضان
شهر رمضان
دعاء استقبال شهر رمضان المبارك 2020 

دعاء استقبال شهر رمضان المبارك 2020 اللهمَّ أهِلَّه علينا باليُمنِ والإيمانِ: يأتي شهر رمضان المبارك ويحمل الكثيرين من المسلمين في قلوبهم كلمات يرفعون بها أكفهم إلى السماء لعل الله يستجيب لهمن فهذا الشهر يكون بمثابة ملاذ للناس يتوبون فيه ويستغفرون ويجددون الإيمان ويطلبون من الله العفو والعتق من النار، والجميع يبحث عن صيغ الدعاء ربما تكون هذه الصيغ من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من الصحابة وبهذا تستجاب الدعوات عندما نسير على نهج السلف الصالح لذلك سوف نحاول تقديم بعض من الأدعية التي نقولها في أوقات رمضان المختلفة سواء قبل الإفطار أو مع الصلاة او غيرها.


دعاء استقبال شهر رمضان المبارك 2020

من الدعاء الذي كنا نحفظه عن آبائنا في أول يوم وفي ساعة الإفطار وعندما يبدأ المؤذن في قوله اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، وكان الأب يقول عجلو بالفطور فإنها سنة وادعوا بقلب خاشع فلكل منكم دعوة ويقول” اللهم إني لك صمت، وعليك توكلت وبك آمنت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله”.


أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم

دعاء رؤية هلال رمضان: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: (اللهمَّ أهِلَّه علينا باليُمنِ والإيمانِ والسلامةِ والإسلامِ ربي وربُّك اللهُ).

دعاء صلاة قيام الليل: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجَّد من الليل قال: (اللهم لك الحمدُ، أنت نورُ السماواتِ والأرضِ، ولك الحمدُ، أنت قَيِّمُ السماواتِ والأرضِ، ولك الحمدُ، أنت ربُّ السماواتِ والأرضِ ومَن فيهن، أنت الحقُّ، ووعدُك الحقُّ، وقولُك الحقُّ، ولِقاؤك الحقُّ، والجنةُ حقٌّ، والنارُ حقٌّ، والنبِيُّون حقٌّ، والساعةُ حقٌّ، اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنَبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسرَرتُ وما أعلَنتُ، أنت إلهي، لا إلهَ إلا أنت).

ومن الدعاء المستحب الذي يردده الميسلم دائما في هذا الشهر مع الاستغفار” اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعفوا عني”.

دعاء استقبال شهر رمضان المبارك 2020 

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