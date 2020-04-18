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مفاجأة.. مهاجم ريال مدريد يبدي رغبه بشأن عودته إلى ليون

السبت 18/أبريل/2020 - 05:27 م
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
تحدث الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، عن إمكانية عودته إلى صفوف فريقه السابق ليون خلال الفترة المقبلة.

وتحدث بنزيما عبر التلفزيون الرسمي لنادي ليون، لإجراء مقابلة تحدث خلالها عن مسيرته المهنية، قائلا:" أنا موجود في أفضل نادي في العالم وأتمنى الاستمرار هنا، لكني قد أنهي مشواري الكروي هناك".

وتابع:" ليون هو في قلبي، والجميع يعلم مدى إرتباطي بفريقي السابق، لقد استمتعت باللعب هنا مع لاعبين أمثال اعبين مثل جونينيو وويلتورد".

وواصل:" أجب طريقه خوض ليون لمبارياته وتعاملاتهم، لديهم القدرة على تحقيق الإنتصار على أي فريق، ولكن في بعض الأحيان يتعرضون لهزيمة من فريق أقل منهم في المستوى، وهذا يزعجني كثيراً".

وأتم:" جماهير ليون تعاملوا معي بشكل جيد للغاية، حتى عندما ذهبت لمدريد صفقوا لي كثيراً".

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