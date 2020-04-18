من منزله.. مصطفى حجاج يقدم حفل غنائي على "ام بي سي" في شم النسيم (صور)

ضمن دعم حملة "خليك في البيت"، حرصت ادارة شبكة قنوات MBC على التصوير مع النجم مصطفى حجاج حلقة غنائية من منزله ليتم عرضها الاثنين القادم احتفالا بأعياد شم النسيم حيث حرص حجاج على الغناء بالحفل عدة أغاني على طريقة الموسيقي اللايف بحضور جزء من فرقته الموسيقية وباشراف المنتج هاني محروس مالك شركة NJ ميوزك للانتاج الموسيقي.





قدم حجاج أغنيات بتاع النعناع ، خطوة أغاني للسيدة أم كلثوم ومفاجاّت اخرى سوف يتم اذاعتها بالحلقة الموسيقية لحجاج على قنوات ام بي سي.





أحيا حجاج مؤخرا حفلا غنائيا اون لاين ضمن مشروع الحفلة الذي اطلقه المنتج هاني محروس كما شارك ايضا بالأمس مع الثنائي سيف وطه بالحفلة غناء أغنية خطوة.